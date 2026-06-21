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Verf laat los van Reflecting Pool, Trump geeft vandalen de schuld

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 5:05
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social gezegd dat er meerdere personen zijn gearresteerd wegens vandalisme bij de Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. Een van de mensen die zou zijn aangeklaagd is de 67-jarige David Carter Hearn, een drievoudig olympiër.
Hearn, die op de Olympische Spelen deelnam bij het kanoën, zei dat hij vrijdag alleen even was gestopt om een kijkje te nemen bij de vijver en met zijn hand een strook loslatende blauwe verf had aangeraakt die tussen de algen dreef.
De vijver werd onlangs gerenoveerd, een project dat meer dan 14 miljoen dollar kostte. De renovatie is onderdeel van Trumps ingrijpende plannen om de Amerikaanse hoofdstad te transformeren. De bodem van de vijver werd in een kleur geverfd die Trump "Amerikaanse vlag-blauw" noemde.
De verf begon echter snel los te laten en de vijver raakte na de snelle renovatie bedekt met wolken algen. Volgens Trump moet de vijver waarschijnlijk gedeeltelijk worden leeggepompt voor "noodzakelijke reparaties", na wat hij omschrijft als "vandalisme" op de locatie.
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