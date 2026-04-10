ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chauffeur bij moord Peter R. de Vries gestoken in gevangenis

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 19:16
ROERMOND (ANP) - Kamil E., die een celstraf uitzit voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, is gewond geraakt bij een steekpartij in de gevangenis van Roermond. Dat bevestigt zijn advocaat Ayse Çimen, na berichtgeving door het AD.
Het incident gebeurde afgelopen maandag. E. is door een medegevangene meerdere malen in nek en hoofd gestoken. Volgens de advocaat verkeerde de dader in een psychisch verwarde toestand.
"Het lijkt er niet op dat het incident iets te maken heeft met de zaak Peter R. de Vries", aldus de advocaat. "Hij stond na het incident stijf van de adrenaline en was erg geschrokken. Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en maakt het op dit moment goed."
Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde E. in december vorig jaar tot 27,5 jaar cel voor zijn aandeel in de moord op Peter R. de Vries (64). Hij bestuurde de vluchtauto en kon kort na de aanslag op De Vries worden aangehouden, samen met schutter Delano G.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading