Iraanse parlementsvoorzitter wil eerst bestand in Libanon

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 19:18
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf heeft opnieuw beklemtoond dat Iran wil dat er eerst een wapenstilstand in Libanon komt voordat er tussen zijn land en de VS onderhandeld kan worden. Hij eiste vrijdag ook dat bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven voor de onderhandelingen beginnen.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, herhaalde de eis dat Israël de aanvallen op Libanon stopt. Hij meent dat anders de onderhandelingen zinloos zullen zijn. Volgens Iran en bemiddelaar Pakistan is Libanon onderdeel van de wapenstilstand die afgelopen week werd gesloten voor twee weken. Israël en de Verenigde Staten zeggen dat dat niet zo is.
In Islamabad staan zaterdag onderhandelingen gepland tussen Iran en de VS over een einde aan de door de VS en Israël begonnen oorlog. Araghchi en Ghalibaf zouden erheen gaan. De voornaamste Amerikaanse onderhandelaar vicepresident JD Vance is onderweg.
Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

Trump dreigt de paus

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

Amsterdamse autobezitters trekken zakken over hun buitenspiegels tegen diefstal

