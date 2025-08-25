Chicago verzet zich tegen komst Nationale Garde

CHICAGO (ANP) - De burgemeester van Chicago zit niet te wachten op de inzet van de Nationale Garde in zijn stad. "Dat is niet de taak van onze krijgsmacht. De moedige mannen en vrouwen die zich hebben aangemeld om ons land te dienen, hebben zich niet aangemeld om Amerikaanse steden te bezetten", zei de Democraat Brandon Johnson tegen NBC News.

President Donald Trump heeft al troepen ingezet in hoofdstad Washington, naar eigen zeggen om daar de misdaad te bestrijden. Hij opperde afgelopen week dat Chicago en New York kunnen volgen. De drie steden gelden als bolwerken van de Democraten. "Het is een puinhoop in Chicago en de burgemeester is incompetent", aldus Trump in het Witte Huis.

Volgens burgemeester Johnson daalde het aantal moorden en schietpartijen in een jaar tijd juist fors. De Democraat stelde dat in zijn stad onder meer wordt ingezet op betaalbare huisvesting, geestelijke gezondheidszorg en de aanpak van jeugdwerkloosheid. "De Nationale Garde gaat de werkloosheid niet omlaag krijgen."