China bestraft mensen om 'misinformatie' na overstromingsramp

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese autoriteiten zeggen dat tien mensen zijn bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden bijvoorbeeld de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan in de officiële bronnen is gemeld.

Het cyberveiligheidsbureau van het ministerie van Openbare Veiligheid noemt als voorbeeld iemand die online had verklaard dat in China 3000 mensen waren omgekomen. Staatsmedia hebben melding gemaakt van zestien doden. De Chinese autoriteiten zeggen niet welke straffen de tien hebben gekregen, maar het kan gaan om een boete of een celstraf.

Ondertussen bestaat er nog onduidelijkheid over hoe groot de omvang van de ramp is aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte maandag dat de "informatievoorziening open, transparant en tijdig is geweest".