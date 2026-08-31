ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China bestraft mensen om 'misinformatie' na overstromingsramp

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 10:40
anp310826085 1
BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese autoriteiten zeggen dat tien mensen zijn bestraft voor het verspreiden van misinformatie na de overstromingsramp in het grensgebied met Nepal. Ze zouden bijvoorbeeld de indruk hebben gewekt dat het aantal doden en vermisten veel hoger lag dan in de officiële bronnen is gemeld.
Het cyberveiligheidsbureau van het ministerie van Openbare Veiligheid noemt als voorbeeld iemand die online had verklaard dat in China 3000 mensen waren omgekomen. Staatsmedia hebben melding gemaakt van zestien doden. De Chinese autoriteiten zeggen niet welke straffen de tien hebben gekregen, maar het kan gaan om een boete of een celstraf.
Ondertussen bestaat er nog onduidelijkheid over hoe groot de omvang van de ramp is aan de Chinese kant van de grens. Het gebied is grotendeels ontoegankelijk voor internationale journalisten. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte maandag dat de "informatievoorziening open, transparant en tijdig is geweest".
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2835746933

Opa en oma vinden het gezellig, het kleinkind niet: 5 dingen die kinderen liever overslaan

shutterstock_2657400799

Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten

shutterstock_2835721131

Dit bedrag kom je als starter gemiddeld tekort voor een koophuis in 2026

shutterstock_2714366261

Wat een psycholoog meteen doorziet door 3 gebaren die je maakt

anp300826128 1

Amerikaanse militairen leiders waarschuwen Hegseth voor doorzetten Iranoorlog

krat-bier-duitse-grens-header

Zoveel goedkoper is een krat bier net over de Duitse grens — en in 2027 wordt het verschil nóg groter

Loading