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Amerikaanse militairen leiders waarschuwen Hegseth voor doorzetten Iranoorlog

Samenleving
door Redactie
zondag, 30 augustus 2026 om 16:45
bijgewerkt om zondag, 30 augustus 2026 om 16:53
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Meerdere Amerikaanse militaire leiders hebben minister van Defensie Pete Hegseth geadviseerd dat het verlengen van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is, meldt The Washington Post op basis van ingewijden. Doorzetten van de Iranoorlog zou het risico met zich meebrengen dat het vermogen afneemt om dreigingen elders het hoofd te bieden.
Bevelhebbers van de landmacht, marine en luchtmacht hebben de waarschuwingen gepresenteerd in een rapport en hun analyse persoonlijk bij Hegseth toegelicht, aldus de krant.
President Donald Trump blijft druk uitoefenen op Teheran om de Straat van Hormuz weer open te stellen en in te stemmen met Amerikaanse voorwaarden om het vastgelopen conflict te beëindigen. Daarbij houdt hij nadrukkelijk de optie van meer militaire actie open. CENTCOM, het operationeel commando in de regio, houdt om die reden al maandenlang een troepenmacht van ruim 50.000 militairen in paraatheid, aldus de krant.
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