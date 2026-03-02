ECONOMIE
China dringt aan op staakt-het-vuren in Midden-Oosten

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 8:53
anp020326068 1
BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China heeft maandag opnieuw opgeroepen tot een staakt-het-vuren en diplomatieke gesprekken om een einde te maken aan het conflict in het Midden-Oosten, dat inmiddels al drie dagen duurt.
"De meest urgente taak is het staken van militaire operaties en het voorkomen van een uitbreiding van het conflict", zei woordvoerster Mao Ning van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie, waarbij ze aandrong op "een oplossing door dialoog en onderhandelingen".
Ze zei ook dat in Teheran een Chinese burger is omgekomen, waar Israël en de Verenigde Staten aanvallen hebben uitgevoerd. Meer dan 3000 Chinezen zijn uit Iran geëvacueerd.
