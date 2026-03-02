Ingang Rotterdams kantoor van rederij Maersk beklad en vernield

ROTTERDAM (ANP) - Bij de ingang van het kantoor van de Deense rederij Maersk aan de Boompjes in Rotterdam zijn in de nacht van zondag op maandag vernielingen aangericht en verschillende ruiten met rode verf beklad. Dat meldt de politie na berichtgeving van Rijnmond. De politie laat weten onderzoek te doen naar het voorval.

Een woordvoerder van de politie meldt de ingang van het kantoor kort te hebben afgezet. Rederij Maersk wordt door verschillende pro-Palestijnse actiegroepen gezien als medeplichtig aan de oorlog in Gaza omdat het bedrijf militair materiaal naar Israël verscheept. Wie er achter deze actie zit, is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat het kantoor van Maersk wordt beklad. In juni 2025 werden vier mensen aangehouden nadat er meer dan twintig ruiten werden ingeslagen, het pand met rode verf was besmeurd en er leuzen op de pui waren geschreven.