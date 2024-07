China evacueert 300.000 mensen om tyfoon Gaemi

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - In het oosten van China zijn ongeveer 300.000 mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Gaemi. Door die tyfoon zijn op de Filipijnen meer dan dertig doden gevallen en in Taiwan vijf.

De storm trok van de Filipijnen naar Taiwan en vanaf daar verder naar China. Gaemi verzwakte toen die donderdag aan land kwam in de Chinese provincie Fujian, maar gaat nog wel gepaard met windsnelheden tot net boven de 100 kilometer per uur.

De Chinese autoriteiten waarschuwen voor overstromingen door de stortregens. In Fujian zijn 290.000 mensen geëvacueerd. In sommige steden in die provincie zijn kantoren, scholen en markten gesloten. Ook rijdt daar geen openbaar vervoer.

Extreem weer

Staatsomroep CCTV heeft beelden gedeeld van overstromingen in de aangrenzende provincie Zhejiang. De stad Wenzhou, aan de oostkust van Zhejiang, heeft de hoogste waarschuwing voor een storm afgegeven en bijna 7000 mensen geëvacueerd, aldus CCTV. In die havenstad wonen 9 miljoen mensen.

China heeft deze zomer extreem weer met zware regenval in het oosten en zuiden en hittegolven in het noorden. Het land is de grootste uitstoter van broeikasgassen, die volgens wetenschappers klimaatverandering en extreme weersomstandigheden versterken.