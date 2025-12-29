ECONOMIE
China kondigt militaire oefeningen rond Taiwan aan

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 5:03
anp291225026 1
TAIPEI (ANP/AFP) - China gaat grootscheepse militaire oefeningen houden rond Taiwan, dat het als afvallige provincie beschouwt. Dinsdag zullen er schietoefeningen plaatsvinden in vijf gebieden in de wateren en het luchtruim rond Taiwan, maakte het Chinese leger bekend.
De spanningen rond het autonoom bestuurde Taiwan zijn verder opgelopen na uitspraken van de premier van Japan, Sanae Takaichi. Zij sprak haar steun uit voor Taipei door te stellen dat een Chinese aanval op Taiwan een militaire reactie van Japan kan uitlokken.
Taiwan heeft de aangekondigde Chinese gevechtsoefeningen veroordeeld en spreekt in een reactie over "militaire intimidatie".
