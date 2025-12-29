ECONOMIE
Zelensky: top met Europese leiders in januari

Samenleving
door anp
maandag, 29 december 2025 om 4:56
anp291225025 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zal in januari Europese leiders en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontvangen in Washington. Daar zullen zij verder spreken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Dat heeft Zelensky bekendgemaakt op Telegram.
Trump en Zelensky belden tijdens hun overleg zondag met een groep Europese leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Keir Starmer en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz.
"We zijn het erover eens dat veiligheidsgaranties een belangrijke pijler zijn voor duurzame vrede, en daar zullen we aan blijven werken", aldus Zelensky over dat gesprek. Trump gaf aan dat Europa een groot deel van de veiligheidsgaranties op zich zal nemen, met steun van de VS.
Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen meldde na het overleg dat er goede vooruitgang was geboekt, maar benadrukte op X dat het van cruciaal belang is dat er "vanaf dag één" dichtgetimmerde veiligheidsgaranties gelden.
