China ontkent levering van wapens aan Rusland

BEIJING (ANP/RTR) - China ontkent dat het wapens heeft geleverd aan Rusland. De bewering hierover van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is "ongegrond", stelde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

Hij verklaarde dat China nooit dodelijke wapens heeft geleverd aan welke partij dan ook in de oorlog in Oekraïne. De regering in Beijing presenteert zich in het conflict als een neutrale partij, maar is wel een bondgenoot van Rusland. De twee landen hebben de onderlinge banden de afgelopen jaren aangehaald.

Zelensky maakte donderdag bekend informatie te hebben dat China wapens levert aan Rusland. "Wij geloven dat Chinese vertegenwoordigers betrokken zijn bij de productie van wapens op Russisch grondgebied", zei hij tijdens een persconferentie in Kyiv. Hij ging er verder niet dieper op in.