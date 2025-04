Waterpolosters bereiken halve eindstrijd wereldbekerfinale

CHENGDU (ANP) - De Nederlandse waterpolosters hebben zich bij de Super Final van de wereldbeker geplaatst voor de halve eindstrijd. Het team van bondscoach Evangelos Doudesis was in de kwartfinale in Chengdu in China met 24-16 te sterk voor Japan. Oranje nam definitief afstand in de vierde en laatste periode: 6-5 7-5 5-4 6-2.

Simone van de Kraats, Maxine Schaap en Lieke Rogge scoorden drie keer. Tess van der Meer, Maartje Keuning, Kitty Lynn Joustra, Lois den Ouden, Sabrina van der Sloot en Vivian Sevenich waren twee keer trefzeker. De overige doelpunten kwamen op naam van Fleurien Bosveld, Noa de Vries en Nina ten Broek.

Nederland treft zaterdag om 12.30 uur in de halve finale Griekenland of Italië. Doudesis heeft vaste waarden Lola Moolhuijzen, Bente Rogge en Laura Aarts met het oog op het komende WK in juli in Singapore thuisgelaten.