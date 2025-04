VS stoppen poging voor vrede in Oekraïne als die niet haalbaar is

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse regering gaat niet eindeloos proberen vrede in Oekraïne te bewerkstelligen als er geen kans op succes is. Ze wil binnen enkele dagen bepalen of vrede in Oekraïne haalbaar is. Dit zei minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio op bezoek in Parijs.

Rubio is in Parijs voor gesprekken met Europese diplomaten over de Amerikaanse vredesinitiatieven. Hij zei dat Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië "kunnen helpen de bal aan het rollen te krijgen voor een wapenstilstand". Maar volgens Rubio houden de VS ermee op als er geen duidelijke signalen zijn van vooruitgang. President Donald Trump "heeft nog meer prioriteiten in de wereld", aldus de bewindsman.