China stuurt panda's naar VS voor bezoek Trump aan Beijing

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - China zet opnieuw de befaamde 'panda-diplomatie' in voor zijn geopolitieke belangen. De dierentuin in Atlanta maakte vlak voor een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Beijing bekend dat het twee reuzenpanda's uit China zal ontvangen.

De Chinese regering leent regelmatig panda's uit aan dierentuinen in landen waar het de banden mee wil aanhalen. Het wordt gezien als teken van goede wil. Maar tegelijkertijd kan Beijing de dieren ook gebruiken om landen te straffen. In januari haalden de Chinezen na oplopende spanningen met Japan de twee laatste pandaberen uit dat land terug.

De dierentuin in Atlanta had eerder ook al panda's, maar de overeenkomst met China liep in 2024 af. Nu is er een nieuwe deal. Het is niet bekend wanneer het mannetje Ping Ping en het vrouwtje Fu Shuang aankomen in de VS.

Het bezoek van Trump staat halverwege mei gepland.