Zelensky weer in Saudi-Arabië voor topoverleg

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is weer afgereisd naar Saudi-Arabië. Hij meldt op X dat hij daar gaat overleggen met de feitelijke leider van de rijke Golfstaat, Mohammed bin Salman. "Vandaag werken we verder aan onze afspraken met Saudi-Arabië over veiligheid, energie en infrastructuur."

Oekraïne heeft de banden met meerdere Golfstaten aangehaald sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Landen in de regio kregen toen te maken met grootschalige Iraanse aanvallen en zagen zich genoodzaakt goedkope drones te onderscheppen met dure luchtafweerraketten. Oekraïne heeft na jarenlange oorlog met Rusland veel ervaring met het afslaan van massale aanvallen met onbemande vliegtuigjes.

De Golfstaten hopen hun voordeel te doen met die expertise en Oekraïne heeft met meerdere landen afspraken gemaakt over defensiesamenwerking. Zelensky was enkele weken geleden ook al in Saudi-Arabië.