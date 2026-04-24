Europa verwerpt vermeend plan VS dwarse bondgenoten te straffen

BERLIJN/LONDEN (ANP/RTR) - Europese NAVO-landen zeggen zich niets aan te trekken van vermeende Amerikaanse plannen om onvoldoende volgzame bondgenoten te straffen. Het Verenigd Koninkrijk laat zich niet onder druk zetten, aldus de Britse regering. En Spanje, een tweede mikpunt van de VS, hoeft volgens Duitsland niet te vrezen voor zijn NAVO-lidmaatschap.

Op het Amerikaanse ministerie van Defensie gaan voorstellen rond om onder andere het VK en Spanje te straffen voor hun weigering de VS voluit te helpen met de Iran-oorlog. De VS zouden het Britse gezag over de Falklandeilanden niet langer kunnen steunen, is volgens persbureau Reuters geopperd. Ook het schorsen van Spanje als NAVO-lidstaat zou zijn genoemd.

"Spanje is lid van de NAVO. En ik zie geen reden waarom dat zou moeten veranderen", reageerde een woordvoerder van de Duitse regering. De Italiaanse premier Giorgia Meloni onderstreepte dat "de NAVO eensgezind moet blijven". Dat is volgens haar "een bron van kracht". De Spaanse premier zei eerder ook al "niet ongerust" te zijn over wat Spanje boven het hoofd zou hangen.

Tom Berendsen

Amerikaanse "druk heeft geen vat" op premier Keir Starmer, verzekerde diens woordvoerder. Dat heeft Starmer volgens hem ook al duidelijk gemaakt. De regering in Londen is ook glashelder over het Britse standpunt over de Falklandeilanden, zei Starmers woordvoerder. "Dat staat al lang, is onveranderd. De soevereiniteit ligt bij het VK."

De Nederlandse buitenlandminister Tom Berendsen "kan niet vooruitlopen" op dreigende wraak. "We hebben niets concreets gezien." Maar de Amerikaanse klachten over hun Europese bondgenoten zijn niet nieuw, merkt hij op. "We blijven met de VS hun zorgen bespreken."