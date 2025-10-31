China zoekt toenadering tot Canada, nodigt premier Carney uit

GYEONGJU (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping heeft de Canadese premier Mark Carney uitgenodigd voor een bezoek aan China. Carney heeft de uitnodiging geaccepteerd en zei een "constructieve en pragmatische dialoog" te willen voeren over "de huidige problemen" tussen de landen. Het zal het eerste bezoek zijn sinds 2017.

De twee leiders spraken elkaar in de marge van de Asia-Pacific Economic Cooperation, een economische top in Zuid-Korea. Xi sprak daar ook met de Amerikaanse president Donald Trump. De leiders weigerden na afloop de pers te woord te staan.

De banden tussen de landen zijn sterk bekoeld sinds Canada in 2018 de vicedirecteur van de Chinese telecomgigant Huawei arresteerde op verzoek van de VS. Meng Wanzhou werd op het vliegveld van Vancouver opgepakt wegens Amerikaanse verdenkingen van corruptie en fraude. Wanzhou zou hebben geprobeerd Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen. China zette vervolgens twee Canadezen vast op verdenking van spionage.