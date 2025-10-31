ECONOMIE
Israël overhandigt lichamen van 30 Palestijnen aan Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 10:59
KHAN YOUNIS (ANP/AFP) - Israël heeft de stoffelijke resten van nog eens dertig Palestijnen overgedragen aan de Gazastrook. Daarmee komt het aantal teruggekeerde Palestijnse lichamen op 225.
Het Rode Kruis, dat als neutrale tussenpartij optreedt, heeft de lichamen naar het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis gebracht. Volgens het ziekenhuis gaat het om Palestijnse gevangenen.
De overhandigingen maken deel uit van de afspraken van het bestand met Hamas. Die groepering moet volgens die afspraken nog de lichamen van tien gijzelaars vrijgeven, maar zegt tijd nodig te hebben om de lichamen te vinden en op te graven.
Israël stelt dat Hamas wel weet waar de lichamen zijn en uit herhaaldelijk zijn ongenoegen over het uitblijven van de laatste overhandigingen.
