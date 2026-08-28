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Chinese leider leidt overleg over overstromingsramp

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 9:21
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BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De Chinese leider Xi Jinping heeft een bijeenkomst van het Politbureau voorgezeten over de verwoestende overstromingen in het grensgebied met Nepal. Daar werd vastgesteld dat reddingswerkers te maken krijgen met "enorm moeilijke uitdagingen", schrijft persbureau Xinhua.
"Alles moet in het werk worden gesteld om vermiste personen in binnen- en buitenland te zoeken en te redden", citeert Xinhua aanwezige functionarissen. "Er zijn in de omgeving nog steeds veel verborgen gevaren van gletsjers, ijsmeren en geologische rampen." China overweegt volgens het staatspersbureau ook noodhulp aan Nepal. Overstromingen hebben in dat buurland deze week aan honderden mensen het leven gekost, maar ook in China zijn meerdere lichamen geborgen.
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