Chinese premier wil geen ontmoeting met Japan op G20-top

BEIJING (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Chinese premier Li Qiang is niet van plan de Japanse premier Sanae Takaichi te ontmoeten tijdens de aankomende G20-top in Johannesburg, meldt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De spanningen tussen de twee landen nemen toe sinds de Japanse premier het parlement vertelde dat een Chinese aanval op Taiwan een militaire reactie van Japan zou kunnen uitlokken.

Volgens het Chinese ministerie heeft dit de politieke basis van de Chinees-Japanse betrekkingen ernstig geschaad, en moet Japan zijn "onrechtmatige" opmerkingen intrekken.

Dit weekend heeft China het reisadvies voor Japan aangescherpt. Eigen burgers wordt afgeraden voorlopig naar Japan te reizen. De stap wordt gezien als een bedreiging voor de Japanse toerismesector. Ongeveer een kwart van de toeristen in het land komt uit China. Het reisadvies kan Japan naar schatting meer dan 12 miljard euro kosten.