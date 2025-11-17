Brussel overweegt speciale taks voor ongezonde voeding

De Europese Commissie overweegt volgend jaar een speciale belasting voor te stellen voor sterk bewerkte voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan vet, suiker en zout. Dat staat in een conceptdocument dat het Duitse persbureau dpa heeft ingezien. In het document, dat half december moet worden gepresenteerd, oppert Brussel dat zo'n stap gezond eten kan stimuleren.

Fabrikanten zouden zo worden aangemoedigd hun producten gezonder te maken. De opbrengsten van de heffing zouden exclusief worden gebruikt voor EU-brede gezondheidsbevorderingsprogramma's.

De commissie benadrukt in het document ook dat hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn in de Europese Unie, met jaarlijks meer dan 1,7 miljoen gevallen. Er is volgens de commissie bewijs dat een hoge consumptie van sterk bewerkte voedingsmiddelen verband houdt met een verhoogd risico op onder meer obesitas en diabetes.