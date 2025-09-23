ECONOMIE
Chinese president brengt zeldzaam bezoek aan provincie Xinjiang

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 16:49
URUMQI (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping heeft een zeldzaam bezoek gebracht aan de provincie Xinjiang vanwege het zeventigjarig bestaan van de autonome regio. China wordt beschuldigd van grootschalige mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren en andere moslimminderheden in het gebied. Het land zelf beweert dat het strenge veiligheidsbeleid heeft bijgedragen aan het bestrijden van extremisme.
Experts en mensenrechtenorganisaties stellen al jaren dat inwoners massaal worden opgesloten in heropvoedingskampen en daar dwangarbeid moeten verrichten. Volgens de VS en politici in andere westerse landen maakt China zich schuldig aan genocide tegen de moslimminderheden.
Tijdens zijn bezoek aan de regio ontmoette president Xi vertegenwoordigers van alle etnische groepen en sprak hij de hoop uit dat iedereen de handen ineen zou slaan en "samen zou werken aan een prachtig Xinjiang".
