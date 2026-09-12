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Chinese president Xi in India voor overleg en internationale top

Samenleving
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 11:19
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NEW DELHI (ANP/AFP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping is in New Delhi aangekomen voor een top van BRICS, melden Indiase en Chinese media. Hij heeft ook een ontmoeting met de gastheer, de Indiase premier Narendra Modi.
BRICS werd in 2009 opgericht door opkomende economieën om tegenwicht te bieden aan westerse politieke machtsblokken. Behalve China en India worden op de top ook onder meer leiders uit Rusland en Iran verwacht. De verwachting is dat de top vooral zal gaan over de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, en over handel en energie.
Xi was in 2019 voor het laatst in India. De landen hebben een moeizame band, die wel voorzichtig verbetert. Vrijdag zei de Chinese regering aan de relatie met India te willen blijven bouwen "door de communicatie te versterken, de samenwerking te vergroten en verschillen van inzicht op een goede manier af te handelen". Het grootste conflict tussen de landen gaat over Tibet. Beide landen hebben veel militairen langs de grens.
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