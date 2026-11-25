JIUQUAN (ANP/RTR) - De Chinese ruimtemissie Shenzhou-24 is succesvol gelanceerd. Aan boord bevindt zich een driekoppige bemanning, onder wie een Pakistaanse astronaut. Hij wordt, als de vlucht goed verloopt, de eerste buitenlander die het ruimtestation Tiangong betreedt.

Zeeshan Ali, een 40-jarige piloot en de eerste Pakistaan ​​in een baan om de aarde, zal als 'payload specialist' (specialist voor wetenschappelijke lading) aan de slag gaan. Hij verblijft naar verwachting vijf tot tien dagen in het ruimtestation om experimenten uit te voeren.

Het ruimtevaartuig werd gelanceerd met een Lange Mars-2F-raket vanaf het Jiuquan-lanceercentrum in het noordwesten van China.

De samenwerking op ruimtevaartgebied tussen China en Pakistan gaat terug tot begin jaren negentig. China heeft al eerder Pakistaanse satellieten gelanceerd. Een door Pakistan gebouwde maanrover gaat naar verwachting in 2028 mee met een bemande Chinese missie naar de maan.