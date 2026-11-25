WASHINGTON (ANP) - De Salvadoraanse migrant Kilmar Abrego Garcia, die na een onterechte deportatie naar El Salvador een symbool werd van het harde immigratiebeleid van president Donald Trump, mag de Verenigde Staten op vrijwillige basis verlaten om een gedwongen uitzetting te voorkomen. Dat melden diverse Amerikaanse media.

Abrego Garcia is in de VS aangeklaagd voor vermeend bendelidmaatschap, nadat een eerdere aanklacht om mensenhandel door een rechter werd afgewezen. The Washington Post meldt op basis van bronnen dat er nu een regeling is overeengekomen waardoor de 31-jarige Abrego Garcia de VS op vrijwillige basis kan verlaten.

Volgens CBS News, dat zich baseert op Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met de zaak, vertrekt Abrego Garcia dinsdag (lokale tijd) nog per commerciële vlucht naar Europa. The New York Times bericht op gezag van de advocaten van de Salvadoraan dat hij naar Spanje vertrekt en uiteindelijk van plan is door te reizen naar Mexico.

Zelf had Abrego Garcia eerder aangegeven wel naar Costa Rica te willen.