Chinese topmilitairen uit functie gezet

BEIJING (ANP/RTR) - Twee hooggeplaatste militairen in China zijn ontheven uit hun functie binnen de Centrale Militaire Commissie (CMC), het militaire orgaan in China dat onder meer de strijdmacht aanstuurt.

Tegen een van hen, Zhang Youxia, de tweede in rang binnen de CMC, werd in januari al onderzoek ingesteld vanwege verdenkingen van "ernstige overtredingen van de discipline en wet". Hoewel hij de doodstraf vermoedelijk ontloopt, kan een veroordeling het einde van zijn carrière betekenen.

China kent historisch gezien een tweeledige CMC-structuur; naast het staatsorgaan heeft de regerende Communistische Partij eveneens een CMC. President Xi Jinping zit beide organen voor. Deze ontslagen zijn binnen het staatsorgaan.