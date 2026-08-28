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Verliefd op een ander? Geen paniek: deze relatietherapeut legt uit wanneer je wél een probleem hebt

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
vrijdag, 28 augustus 2026 om 14:24
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Je bent al jaren gelukkig met dezelfde persoon en dan verschijnt daar ineens die leuke collega. Of die aantrekkelijke vader op het schoolplein. Je betrapt jezelf erop dat je nét iets langer kijkt en misschien zelfs fantaseert over hoe het zou zijn. Is je relatie nu gedoemd? Gelukkig niet.
Relatietherapeut Jason Matos begeleidt al meer dan twaalf jaar stellen en haalt een wijsheid aan die hij als 18-jarige marinier in Japan van zijn getrouwde leidinggevende meekreeg: het maakt niet zoveel uit waar je trek krijgt, zolang je maar thuis eet.
Niet bepaald subtiel, maar nieuw onderzoek suggereert dat er een kern van waarheid in zit. Aantrekkingskracht voelen voor iemand anders betekent namelijk niet automatisch dat er iets mis is met je relatie. Sterker nog: eerder onderzoek wees uit dat tot zo'n 70 procent van de volwassenen in een monogame relatie weleens iemand anders aantrekkelijk vindt.

Kijken is het probleem niet

Veel belangrijker is wat je vervolgens met die aantrekkingskracht doet. Wie tevreden is met zijn relatie en af en toe merkt dat een collega of onbekende bijzonder aantrekkelijk is, hoeft zich volgens Matos weinig zorgen te maken.
Het wordt een ander verhaal als je thuis al langer ongelukkig bent en actief contact zoekt met die aantrekkelijke ander. Nog riskanter is de combinatie van relatieproblemen en veelvuldig contact met iemand voor wie je gevoelens hebt. Dan verandert een onschuldige crush langzaam in een mogelijk alternatief voor je partner.
En tegenwoordig bevindt die verleiding zich natuurlijk niet alleen bij het koffieapparaat op kantoor. Instagram, TikTok en andere sociale media bieden een vrijwel oneindige voorraad aantrekkelijke mensen en de mogelijkheid om ongemerkt een emotionele band op te bouwen.

Niet je crush, maar je relatie verdient aandacht

Wat moet je doen als je merkt dat je gevoelens voor iemand anders serieuzer worden? Matos' advies is tamelijk helder: investeer niet in de fantasie, maar in je eigen relatie.
Zijn er ruzies, seksuele frustraties of voel je je al tijden niet meer gezien door je partner? Pak die problemen dan aan in plaats van je toevlucht te zoeken in een spannende buitenstaander. Fantaseren over die ander kan de aantrekkingskracht juist verder versterken.
Ook grenzen stellen helpt. Niet flirten, geen intieme gesprekken over je relatieproblemen voeren en vooral geen excuses verzinnen om vaker samen te zijn.
Een langdurige monogame relatie hoeft dus bepaald niet stuk te lopen omdat je hart een keer een klein sprongetje maakt voor iemand anders. De beslissende vraag is niet óf je ooit iemand anders aantrekkelijk vindt, maar wat je ermee doet. Of, om die oude marinierswijsheid nog één keer van stal te halen: trek krijgen mag, zolang je weet waar je gaat eten.
Bron: Psychology Today

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