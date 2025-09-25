Choreograaf Marco Gerris krijgt Johannes Vermeerprijs 2025

AMSTERDAM (ANP) - Choreograaf en danstheaterregisseur Marco Gerris krijgt de Johannes Vermeerprijs 2025 voor zijn "baanbrekende werk, waarin hij urban sports, dans, theater en andere disciplines op een geheel eigen manier weet samen te brengen". Dat meldt de jury, die de prijs unaniem aan Gerris toekende.

"Met zijn producties bereikt hij al tientallen jaren een groot publiek van vaak nieuwe dansliefhebbers en generaties en is daarmee volgens de jury een grote inspirator en vernieuwer van het danstheater in Nederland." De prijs wordt op 17 november uitgereikt door cultuurminister Gouke Moes in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

In de verantwoording wordt Gerris een veelzijdige en authentieke danstheatermaker genoemd. Hij is een "absolute vernieuwer". "Marco Gerris weet de geest van de tijd te pakken en te incorporeren in theatrale vormen", aldus de jury.

De Johannes Vermeerprijs is nog niet eerder naar een kunstenaar in het dansveld gegaan. "De keuze van de jury impliceert erkenning voor de positie van deze kunstvorm in het Nederlandse kunstenveld."