Terugkeer Jimmy Kimmel ruim drie keer meer bekeken dan gemiddeld

NEW YORK (ANP) - De aflevering van Jimmy Kimmel Live! waarmee de talkshowhost na zijn schorsing terugkeerde op de Amerikaanse tv, is met 6,3 miljoen kijkers de meest bekeken reguliere aflevering van het programma ooit. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van databureau Nielsen.

Het kijkcijfer van dinsdag betekent een stijging van 343 procent ten opzichte van het gemiddelde van 1,4 miljoen kijkers van het vorige seizoen. De latenightshow van Kimmel op zender ABC werd vorige week van de buis gehaald na zijn opmerkingen over de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk.

Slechts twee keer eerder keken er meer dan 6,3 miljoen mensen naar de show, maar dat waren beide keren speciale afleveringen die na een bijzonder evenement werden uitgezonden.

Woensdag werd al duidelijk dat de monoloog van Kimmel, het praatje aan het begin van de show waarin hij deze keer inging op wat er gebeurd was, meer dan 14 miljoen keer was bekeken via YouTube en Instagram.