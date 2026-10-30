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Christa Pike na mislukte executie: geen moment zonder pijn

Samenleving
door anp
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NASHVILLE (ANP) - De Amerikaanse Christa Pike heeft voor het eerst van zich laten horen na de mislukte executie die ze op 30 september onderging. Ze laat weten dat er "geen moment is geweest" dat ze geen pijn had.
"Mijn lichaam doet pijn. Mijn armen doen pijn. Mijn handen doen pijn. Mijn keel doet pijn. Ik heb nog steeds moeite om te praten", aldus Pike in een verklaring die in handen is van Amerikaanse media. Ze stelt dat de pijn niet alleen lichamelijk is. "Ik heb ook pijn in mijn hoofd en in mijn ziel." Over haar herstel zegt ze dat "genezen niet hetzelfde is als dat het goed met je gaat".
De nu 50-jarige vrouw zou ter dood worden gebracht vanwege de moord op de 19-jarige Colleen Slemmer in 1995. Ze overleefde echter twee injecties met een dodelijk middel en werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht, waar ze tien dagen werd behandeld. Ze verblijft nu in de ziekenboeg van de gevangenis waar ze al meer dan dertig jaar vastzit. Er loopt nog een onderzoek naar de mislukte executie.
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