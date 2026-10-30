Eichelsheim wil 'Spotify voor drones' om niet ingehaald te worden

RIGA (ANP) - Defensie moet voortaan abonnementen of leasecontracten afsluiten met dronefabrikanten, vindt Commandant der Strijdkrachten (CDS) Onno Eichelsheim. Met een 'Spotify voor drones' hoopt hij te voorkomen dat Defensie onbemande systemen inslaat die al meteen weer achterhaald zijn door de voortrazende innovatierace. "Je gaat met een fabrikant in zee die ervoor zorgt dat je elke keer de nieuwste versie krijgt."

Nederlands hoogste militair maakt zich "echt zorgen over het feit dat die technologie zich heel snel doorontwikkelt", zegt hij op een bijeenkomst in Letland over de wapens van nu. Net aangeschafte drones kunnen binnen een paar maanden alweer afgetroefd zijn door een veel beter model van een concurrent of een tegenzet van de vijand.

Fabrikanten hebben wel oren naar zulke 'drones as a service'-contracten, hoort Eichelsheim. "Dat is eigenlijk wel de manier waarop het moet", beamen ze volgens de CDS. Bedrijven hebben er immers ook belang bij dat de vraag niet opdroogt als het vrede blijft. En ze beseffen dat ze in deze sector moeten blijven investeren en innoveren om niet buitenspel te komen te staan, zegt Eichelsheim. Daarvoor komen de gestage inkomsten van 'abonnees' als geroepen.

Aanpassen

Maar Defensie heeft zulke nieuwe contracten nog niet getekend, erkent de CDS. Zowel voor het bedrijfsleven als voor Defensie, dat vertrouwde aanbestedingsprocedures moet aanpassen, is het wennen. "Maar dit is wel het pad wat we moeten volgen. En dat ziet eigenlijk iedereen al hier." Ook bij het ministerie van Financiën ziet Eichelsheim "geen weerstand". Het vergt "alleen dat je het goed uitlegt. Maar dat is allemaal te overkomen, daar ben ik wel van overtuigd".

Defensie test op het ogenblik onder meer drie prototypes die vijandelijke drones kunnen onderscheppen. Mogelijk wil het ministerie met de winnaar een contract in de nieuwe stijl sluiten.