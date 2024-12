Christenen voor Israël vindt vaststellen genocide aan rechter

DEN HAAG (ANP) - Amnesty International is te voorbarig met de conclusie dat Israël genocide pleegt op Palestijnen in de Gazastrook, vindt Christenen voor Israël. Volgens de pro-Israëlische organisatie is het aan internationale rechters en niet aan hulporganisaties zoals Amnesty om te bepalen wanneer sprake is van volkerenmoord. "Amnesty is geen rechtbank en kan niet op de stoel van rechter gaan zitten en besluiten dat er genocide wordt gepleegd", zegt een woordvoerster.

Amnesty stelt in een rapport genoeg bewijs te hebben dat er sprake is van genocide door Israël op de Palestijnse bevolking in Gaza. Israël zou de genocideconventie van de Verenigde Naties hebben geschonden door Palestijnen te doden, ernstig geestelijk en lichamelijk letsel toe te brengen en de levensomstandigheden van de bevolking opzettelijk ondraagbaar te maken.

De woordvoerster zegt niet verrast te zijn door het rapport van Amnesty en denkt dat veel mensen "de ernst" van de term genocide niet helemaal vatten of daar zelf conclusies over trekken. "Ik denk dat het schadelijk is en dat je afdoet aan het gewicht van zo'n grove misdaad", aldus Christenen voor Israël. "Want een rechter is blijkbaar niet meer nodig en we kunnen het met Amnesty af."

Volgens Christenen voor Israël kan Amnesty het bewijsmateriaal voor genocide beter inleveren bij een instantie zoals het Internationaal Strafhof (ICC), zodat daar een besluit kan worden genomen. Onlangs vaardigde het ICC aanhoudingsbevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant, voor de manier waarop Israël oorlog voert in de Gazastrook.