Kan Tom Waes nog door op de Belgische televisie? "Dat hangt ervan af hoe oprecht hij is"

Tom Waes is een van de bekendste Belgen die het land rijk is. De presentator en acteur is alom geliefd, ook in Nederland. Maar wat is er nog over van zijn reputatie nu hij stomdronken tegen een pijlwagen is gebotst?

Naar verluidt verdient de bekende Belg zeker 7 ton voor zijn werkzaamheden bij de publieke omroep VRT. Na de uitgebreide excuses van Waes zelf - die ook niet begrijpt hoe hij dronken in de auto kon stappen - volgde de VRT met de verwachting 'dat Tom zijn verantwoordelijkheid neemt', wat dat ook moge betekenen.

"Tom Waes geniet van wat men in vaktermen het halo-effect noemt”, zegt professor bedrijfs- en crisiscommunicatie An-Sofie Claeys van de Universiteit Gent in het Nieuwsblad. "Waes is bij heel veel mensen ontzettend geliefd, waardoor hij een soort bescherming geniet en meer dan anderen het voordeel van de twijfel krijgt. Daardoor gaan we verontschuldigingen van hem sneller aanvaarden dan van iemand anders. ’Het zal maar eenmalig geweest zijn, hij zal zijn lessen er wel van geleerd hebben’, denken we al snel over onze ’helden’. Dat lijkt hier ook het geval, aangezien de publieke verontwaardiging na Waes’ bekentenis beperkt lijkt.”

Maar het hangt er wel vanaf hoe het nu verder gaat. "Alles hangt nu af van hoe oprecht en volledig hij was. Als hierna blijkt dat er bijvoorbeeld drugs in het spel was, dat Waes elke vrijdag dronken achter het stuur kruipt, of dat hij het over enkele maanden opnieuw doet, dan is dat een héél ander verhaal. Alles hangt af van wat er nog meer naar buiten komt. Is zijn spijt en schuldinzicht oprecht en voegt hij straks de daad bij het woord door die fout nooit meer te maken?”

Bron: De Telegraaf