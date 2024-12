CIDI doet aangifte tegen supporters AZ na antisemitische leuzen

AMSTERDAM (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) heeft maandag aangifte gedaan tegen supporters van AZ Alkmaar die afgelopen zondag herhaaldelijk antisemitische leuzen zouden hebben geroepen tijdens de wedstrijd tegen Ajax. Dat bevestigt directeur Naomi Mestrum na berichtgeving door het Algemeen Dagblad.

Het AD schrijft op basis van videobeelden die het heeft gezien dat in de tweede helft vanaf de tribune in het AFAS-stadion "Wie niet springt, die is geen Jood, en alle Joden moeten dood" klonk. Ajax krijgt vaker antisemitische leuzen over zich heen, omdat rond de club de geuzennaam Joden wel eens wordt gebruikt.

Mestrum zegt tegen het ANP dat het CIDI zondag al hoorde over de spreekkoren, maar maandag de videobeelden heeft teruggekeken. Daarna is besloten aangifte te doen. Het beleid van de KNVB is volgens Mestrum dat na antisemitische spreekkoren een wedstrijd tijdelijk stilgelegd kan worden, of zelfs definitief kan worden gestaakt. "Dat stilleggen is weer niet gebeurd. Beleid op papier is heel leuk, maar in de praktijk pakt het niet zo uit."

Het CIDI hoopt met de aangifte vooral een signaal af te geven, "zeker in een tijd met steeds zichtbaardere vormen van antisemitisme". Mestrum: "We hopen dat een supporter in het vervolg twee keer nadenkt op het moment dat dit soort spreekkoren worden ingezet."