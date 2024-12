Politie New York bevestigt aanhouding na moord verzekeringstopman

NEW YORK (ANP) - De politie in New York bevestigt dat een arrestatie is verricht na de moord op verzekeringstopman Brian Thompson. "De verdachte bevond zich in een McDonald's en is herkend door een medewerker", zei politiechef Jessica Tisch.

De verdachte heet Luigi Mangione (26) en is opgepakt in Altoona (Pennsylvania). Tisch zei dat hij valse identificatiebewijzen bij zich had. "Na verder onderzoek troffen agenten ook een vuurwapen aan en een geluiddemper", vertelde de politiechef tijdens een persconferentie. "Dat komt overeen met het wapen dat is gebruikt bij de moord."