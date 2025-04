Civitas Christiana verwijdert alle uitlatingen over Pim Lammers

AMSTERDAM (ANP) - De extreem-conservatieve christelijke stichting Civitas Christiana gaat al haar uitlatingen over auteur Pim Lammers verwijderen. Ook worden die niet meer herhaald. Dat hebben beide partijen afgesproken na het kort geding van vorige week, meldt Singel Uitgeverijen.

Lammers en zijn uitgever stapten naar de rechter om Civitas Christiana "alle onwaarheden" over de schrijver te laten verwijderen. Op de website van de stichting en in een onlangs gepubliceerd 'zwartboek' worden Lammers en zijn teksten herhaaldelijk in verband gebracht met pedofilie. In 2023 ontving Lammers al doodsbedreigingen na soortgelijke aantijgingen van de stichting en door influencers op sociale media.

Vorige week lieten beide partijen al weten dat ze een regeling wilden treffen.