Iraanse staatsmedia: onderhandelingen Iran-VS naar Rome

TEHERAN (ANP/RTR) - De tweede onderhandelingsronde tussen Iran en de Verenigde Staten over een atoomakkoord vindt niet plaats in Oman, maar in Italië. Het overleg van zaterdag wordt in Rome gehouden, aldus Iraanse staatsmedia.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde afgelopen maandag dat de besprekingen zouden worden gehouden in Oman, dat optreedt als tussenpartij. De eerste onderhandelingsronde vond daar afgelopen zaterdag plaats. Oman zal ook in Rome bemiddelen.

De VS willen voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Het land eist daarom dat het Iraanse nucleaire programma aan banden wordt gelegd. Iran beweert dat zijn nucleaire activiteiten enkel civiele doeleinden dienen.