Claude in actie in eerste halve finale Eurovisie Songfestival

BASEL (ANP) - Nederland heeft dit jaar een plek in de eerste halve finale gekregen van het Eurovisie Songfestival. Tijdens een loting in Basel, de gaststad van het evenement, werd ook duidelijk dat de Nederlandse inzending Claude in het tweede deel van de eerste halve finale in actie komt.

De zanger strijdt met de kandidaten van Azerbeidzjan, Albanië, San Marino, Zweden, België, Oekraïne, Slovenië, Cyprus, IJsland, Estland, Polen, Kroatië, Portugal, Noorwegen en Letland om in totaal tien finaletickets.

In de tweede halve finale, die met vijftien kandidaten een land minder telt, worden nog eens tien finaleplaatsen verdeeld. Daarin komen onder andere Israël, Oostenrijk, Denemarken en Luxemburg in actie. De eerste halve finale vindt plaats op dinsdag 13 mei, de tweede halve finale staat twee dagen later op het programma.

Deelnemers

De loting van de halve finales wordt ook wel gezien als de start van het songfestivalseizoen. Tijdens de ceremonie draagt de burgemeester van de stad die een jaar eerder gastheer was het evenement altijd over aan zijn of haar opvolger.

Het deelnemersveld van het 69e songfestival bestaat uit 37 landen. Moldavië zat er oorspronkelijk ook bij, maar dat land trok zich eerder deze maand terug. Zes landen zijn al geplaatst voor de finale. Dat zijn naast Zwitserland, de winnaar van vorig jaar, ook Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Zij maken deel uit van de zogenoemde 'big five' en krijgen een finaleplaats omdat ze meer aan het evenement betalen.