Medische doorbraak: “We zijn in staat mensen biologisch 5 tot 10 jaar te verjongen”

Kunnen we het verouderingsproces echt terugdraaien? Volgens hoogleraar Adrea Maier wel. In het NPO-programma WNL op Zondag vertelt ze over de grote stappen die de wetenschap vooruit zet. “We kunnen mensen inmiddels biologisch vijf tot tien jaar verjongen.”

Grijze haren, een kalend hoofd of een achteruitgaand geheugen: bijna iedereen zou de effecten van ouderdom het liefst uitstellen. Toch is ouder worden niet alleen kommer en kwel. Psychiater Loren Olson (80) benadrukte eerder dat ouderen vaak gelukkiger zijn dan jongere generaties. Onderzoek toont zelfs aan dat mensen rond hun zestigste het meest tevreden zijn met hun lichaam, en dat ze op hun 82ste het gelukkigst zijn.

Medische doorbraak

Tijdens het interview haalt presentator Rick Nieman enkele opvallende verjongingstheorieën aan, zoals het inspuiten van bloed van jongeren. Maier legt uit dat er al serieuze medische behandelingen bestaan, zoals plasmaferese, waarbij bloedplasma wordt vervangen door nieuw plasma. “Kun je daarmee jezelf verjongen? De wetenschap is hard op weg”, vertelt ze.

Chronologische versus biologische leeftijd

Maier benadrukt dat iedereen op zijn eigen manier veroudert. Naast je chronologische leeftijd – het aantal jaren dat je hebt geleefd – kun je ook je biologische leeftijd bepalen, die aangeeft hoe gezond je lichaam is. Volgens Maier is die biologische leeftijd tegenwoordig beter meetbaar, waardoor artsen gerichter kunnen ingrijpen om veroudering te vertragen of zelfs om te keren.

Het einde van plastische chirurgie?

Een van de meest hoopvolle ontwikkelingen is dat veroudering van binnenuit kan worden aangepakt. En op deze manier krijgt ook het uiterlijk een update. “We proberen de schoonheid van het lichaam van binnenuit te behouden en te verjongen”, legt Maier uit. Plastische chirurgie kan in de toekomst misschien zelfs overbodig worden.

De eerste resultaten zijn zichtbaar

De wetenschap heeft al concrete resultaten geboekt. “Bij proefdieren is het gelukt, en inmiddels ook bij mensen”, vertelt een enthousiaste Maier. In landen zoals Singapore zijn er al zogenaamde 'longlivety'-klinieken waar behandelingen plaatsvinden met medicijnen, supplementen en leefstijlinterventies. Het doel? Mensen biologisch jonger maken. Maier wil deze vooruitgang toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht het inkomen. “Iedereen veroudert. Het zou niet alleen moeten draaien om wie het zich kan veroorloven.”

Bron: WNL op Zondag