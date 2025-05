Claude vol vertrouwen naar eerste halve finale songfestival

BASEL (ANP) - Claude is klaar voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Basel. De Nederlandse zanger voelt zich goed, zei hij bij het vertrek van zijn hotel naar de St. Jakobshalle tegen de pers. "Het gaat goed, en ik voel me ook goed. Ik ben lekker wakker geworden." Hij gelooft dat het dinsdagavond op het podium ook goed komt. "Ik heb er zin in."

Tijdens de laatste repetities op maandag raakte Claude enigszins geëmotioneerd aan het einde van zijn optreden. "Dat heb ik de hele tijd wel. Omdat het ook best wel een emotioneel beladen week is geweest. De act is ook best wel beladen voor mij."

De emotie komt vooral bij de laatste zinnen, als Claude naar zijn jongere versie kijkt in een spiegel. "Dan denk ik gewoon van: o ja, ik keek dit vroeger altijd en nu sta ik hier op het podium een verhaal te vertellen." De zanger hoopt dat de kijker die emotie ook voelt. "Of ik ga knallen? Zeker!"

In de eerste halve finale komen vijftien landen in actie. Daarvan gaan er tien naar de finale op zaterdag.