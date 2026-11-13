CNN: inlichtingendiensten niet zeker of Huang Chinese spion is

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse inlichtingendiensten proberen nog steeds te achterhalen wat de relatie was tussen de Chinese zakenvrouw Alice Huang, die een affaire had met de voormalige Nvidia-topman Jensen Huang, en de Chinese overheid. Meerdere bronnen vertellen aan CNN dat er nog geen bewijs is dat Huang (geen familie van Jensen Huang) voor Beijing spioneerde.

De FBI doet al minstens een jaar onderzoek naar de affaire van Huang. Minister van Justitie Todd Blanche zei donderdag dat er nog steeds "geen conclusies zijn getrokken door het ministerie van Justitie of door FBI-directeur Patel over wie ze wel of niet is".

Ook functionarissen bij de CIA zijn er nog niet van overtuigd dat de inlichtingen die tot nu toe over de vrouw zijn verzameld, waaronder onderschepte communicatie, bewijzen dat ze bewust informatie naar Beijing doorspeelde, aldus een bron tegen CNN.