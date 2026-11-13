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Democraat Van Hollen daagt Schumer uit om leiderschap Senaat VS

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Democratische senator Chris van Hollen stelt zich kandidaat voor het fractieleiderschap van zijn partij in de Amerikaanse Senaat. Hij daagt daarmee senator Chuck Schumer uit. Het is voor het eerst in jaren dat de Democraten zullen stemmen over de positie. De laatste leiderschapsverkiezing was in 1994.
Schumer leidt de Democraten in de Senaat sinds 2017. Sindsdien is hij met algemene goedkeuring elke twee jaar herkozen.
Van Hollen, die de staat Maryland vertegenwoordigt, zei dat kiezers bij de tussentijdse verkiezingen hadden gevraagd om "een verandering ten opzichte van de status quo, die niet werkt voor mensen die hun brood verdienen met hard werken".
"Dit gaat niet om één persoon, maar om gehoor geven aan de oproep van de Amerikaanse bevolking. Daarom stel ik me kandidaat voor het leiderschap van de Democratische Senaatsmeerderheid", aldus Van Hollen.
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