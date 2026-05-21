Stadskanaal: opvang asielzoekers was voor één nacht

STADSKANAAL (ANP) - De opvang voor zo'n vijftig asielzoekers in Stadskanaal was voor één nacht. "Het is nu aan het COA, het Rijk en andere gemeenten om voor de komende nacht een oplossing te organiseren", meldt de gemeente.

Stadskanaal schoot buurgemeente Westerwolde te hulp, toen woensdag bleek dat er niet voldoende plek was in de opvang van aanmeldcentrum Ter Apel. "Stadskanaal heeft hiermee opnieuw laten zien dat in een acute noodsituatie op korte termijn humane nachtopvang mogelijk is. Tegelijkertijd blijft dit nadrukkelijk noodhulp voor één nacht."