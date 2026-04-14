Xi spreekt tegen Spaanse premier van 'afbrokkelende wereldorde'

door Redactie
dinsdag, 14 april 2026 om 7:05
bijgewerkt om dinsdag, 14 april 2026 om 7:09
De Chinese president Xi Jinping wil de banden met Spanje aanhalen, zei hij dinsdag tijdens een bezoek van de Spaanse premier Pedro Sánchez aan Beijing. Volgens Chinese staatsmedia beloofden beide leiders de samenwerking tussen de landen te verdiepen, te midden van wat Xi een "afbrokkelende wereldorde" noemde.
Het is het vierde bezoek van de Spaanse premier in vier jaar tijd. Xi sprak volgens de Spaanse krant El País van "gecompliceerde" internationale relaties, maar noemde de relatie tussen China en Spanje "zeer stabiel". Die goede band draagt volgens de Chinese president bij aan "een stabiele relatie tussen China en Europa".
De Spaanse koning Felipe bracht eind vorig jaar nog een staatsbezoek aan China. Ook tijdens dat bezoek werd geprobeerd de handelsspanningen tussen de Europese Unie en Beijing te verminderen.
