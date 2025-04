CNV ziet werkende Nederlander rekening betalen voor 'klein bier'

UTRECHT (ANP) - Werkende Nederlanders betalen de rekening voor "cadeautjes in de categorie klein bier" die het kabinet weggeeft, oordeelt vakbond CNV. Voorzitter Piet Fortuin zegt "chagrijnig" te zijn over een aantal maatregelen die werknemers raken in de portemonnee.

Zo haalt het kabinet meer geld op uit inkomstenbelastingen om een laag btw-tarief voor cultuur, sport en media te behouden. De schijven voor de inkomstenbelasting stijgen niet mee met de inflatie, waardoor meer mensen na een salarisstijging in een hogere schaal komen.

"Daarnaast gaat de verkorting van de WW ten koste van de kwetsbaarste groep op de arbeidsmarkt, de 45-plussers", zegt Fortuin. "Ondertussen zijn de grote vraagstukken die veel geld kosten vooruitgeschoven. Stikstof en de staat van de industrie, daar is niks aan gedaan." De jaarlijkse 200 miljoen euro voor een verbetering van het WIA-stelsel voor arbeidsongeschikten is volgens hem veel te weinig. "Wil je dat echt hervormen dan heb je wel 2 miljard euro nodig."