Iran: deal met VS mogelijk als Washington realistisch is

MOSKOU (ANP/RTR) - Iran gelooft dat een overeenkomst met de Verenigde Staten over het nucleaire programma mogelijk is, als Washington zich realistisch opstelt. Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi tijdens een bezoek aan Moskou, een dag voordat Iraanse en Amerikaanse diplomaten in Italië verder onderhandelen.

"Als ze laten zien serieus te zijn en geen onrealistische eisen stellen, kunnen we afspraken maken", zei Araqchi na een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Araqchi overhandigde donderdag een brief van de ayatollah Ali Khamenei aan de Russische president Vladimir Poetin om hem in te lichten over de gesprekken met de Amerikanen. Volgens Lavrov is het Kremlin bereid "te helpen, bemiddelen en wat voor rol dan ook te spelen" bij de onderhandelingen tussen Iran en de VS.

Afgelopen zaterdag vonden de eerste gesprekken tussen de twee landen plaats in Oman. Volgens beide partijen verliepen die constructief.