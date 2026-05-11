COA al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen voor opvanglocaties

Het totale bedrag dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan dwangsommen moet overmaken aan gemeenten voor problemen bij zijn locaties, is tijdens het weekeinde opgelopen tot boven de 10 miljoen euro. Het grootste deel daarvan ging naar de gemeente Westerwolde in Groningen. Daarin ligt het aanmeldcentrum van Ter Apel.

In het aanmeldcentrum mogen maximaal 2000 mensen verblijven. In 2024 moest het COA al 1,5 miljoen euro betalen, omdat de limiet werd overschreden. Tussen afgelopen september en maart kwam daar nog eens 5 miljoen euro bij. De dwangsommen hebben niet geholpen; in Ter Apel zitten steevast meer dan 2000 asielzoekers, op een enkele dag na.

In het Overijsselse Hardenberg is een asielzoekerscentrum nog altijd in gebruik, ook al zijn de overeenkomst en de vergunning daarvoor begin maart verlopen. Van de oorspronkelijke zevenhonderd asielzoekers zitten iets minder dan tweehonderd nog in de opvang. Het COA moet daarom een dwangsom van 55.000 euro betalen voor elke dag dat het azc nog open is. De teller staat inmiddels op zo'n 2,6 miljoen euro. Het maximale bedrag van zo'n 4,95 miljoen euro kan op 22 juni worden bereikt.

Epe

Een hotel in het Gelderse Epe wordt nog altijd gebruikt als noodopvang voor asielzoekers. Ook de vergunning en de overeenkomst daarvoor liepen in maart af. Op dat moment verbleven er nog ruim tweehonderd asielzoekers, en dat is volgens een COA-woordvoerder nu nog altijd het geval. Dat kost het COA 63.480 euro per dag. Inmiddels is het orgaan bijna 1,3 miljoen euro kwijt. De teller stopt bij 11,4 miljoen euro. Dat bedrag wordt bereikt als er in oktober nog steeds asielzoekers in het hotel zitten.

Het COA zegt dat de locaties in Hardenberg en Epe niet dicht kunnen, omdat er niet genoeg plekken zijn om de asielzoekers naartoe te brengen.