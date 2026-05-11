OM: verdachte van explosie bij pand D66 had terroristisch oogmerk

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 15:45
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die een explosie heeft veroorzaakt bij het partijkantoor van D66 ervan dat hij handelde met een terroristisch oogmerk. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zou donderdagavond iets na 21.00 uur bij het pand in de Lange Houtstraat in Den Haag een vuurwerkbom hebben laten afgaan.
Op het moment van de explosie waren tientallen jongeren aanwezig in het pand. Niemand raakte gewond. Wel raakte het pand beschadigd.
"Een explosie gericht tegen een partijkantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan", aldus het OM. "Om die reden is het terroristisch motief als verdenking ten laste gelegd."
Het voorarrest van de verdachte is maandag met twee weken verlengd.
