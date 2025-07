COA: gemeenten leveren nog geen noodopvang asielzoekers na oproep

DEN HAAG (ANP) - Na een noodoproep van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn er nog geen gemeenten naar voren gestapt met het aanbod extra asielzoekers op te vangen. Wel hebben enkele gemeenten aangegeven "nog geen opvangplekken te kunnen leveren", aldus het COA. De organisatie wil niet zeggen om welke gemeenten het gaat en wat hun redenen zijn.

Het COA had Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland gevraagd om in hun gemeenten op korte termijn in totaal 2600 noodopvangplekken te vinden. De organisatie weet niet zeker of er eind juli nog voldoende bedden beschikbaar zijn. Dat komt volgens een woordvoerder "door een mogelijke toename in de bezetting en het sluiten van tijdelijke opvanglocaties". In de zomer en het najaar komen doorgaans wat meer asielzoekers naar Nederland dan in de rest van het jaar.

De acht provincies hadden eerder niet voldaan aan de aantallen opvangplekken die ze op grond van de spreidingswet moesten regelen.